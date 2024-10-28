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Drogba Bursapsor'u satın alacak mı?

Drogba Bursapsor'u satın alacak mı?
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2013-2014 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Drogba, Türkiye'deki başarılı kariyerini bir futbol kulübü satın alarak taçlandırmak istiyor. Peki, Drogba Bursapsor'u satın alacak mı?

Galatasaray'ın efsane golcüsü Didier Drogba, TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'u satın almak için harekete geçtiği iddia edildi. Drogba'nın tercihinde Bursaspor'un köklü geçmişi, taraftar kitlesi ve Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşamasının etkili olduğu öğrenildi. Drogba Bursapsor'u satın alacak mı?

DROGBA BURSAPSOR'U SATIN ALACAK MI?

Alt liglerden birçok takımla görüşen Drogba'nın Sakaryaspor ve Altınordu ihtimali üzerinde durduğu ancak bu iki kulüpten vazgeçerek TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'da karar kıldığı öne sürüldü.

TARAFTAR KİTLESİ ETKİLEDİ

Yıldız ismin bu tercihinde Bursaspor'un köklü geçmişi, taraftar kitlesi ve Süper Lig'de daha önce şampiyon olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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