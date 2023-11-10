İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kartel Operasyonu" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca kırmızı bültenle aranan ve Kompanio Bello isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu. Peki, Dritan Rexhepi kimdir, nerelidir, kaç yaşında, yakalandı mı? Kompanio Bello çetesinin lideri yakalandı mı? İşte detaylar…

DRITAN REXHEPI KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA, YAKALANDI MI?

Arnavut kralı olarak da bilinen Dritan Rexhepi, Arnavutluk'tan bir suçludur. Diğer Arnavut suçlularla birlikte Rotterdam'da kokain ticaretinde bir ağ kurdu. Rexhepi, Ocak 2022'den beri firariydi.Rexhepi'nin suç kariyeri memleketi Arnavutluk'ta başladı. Kiralık cinayetten şüphelenildiğinde sadece bir gençti. Tiran Bölge Mahkemesi, 2013 yılında onu 25'deki iki suikasttan 1998 yıl hapis cezasına çarptırdı. O zamanlar suçlu adı Gramoz'du, ardından Mutaraj, Lulëzim ve Edmir Kraja geldi.

2006 yılında Rexhepi, Arnavut yetkililer tarafından Dıraç'ta tutuklandı. Buradaki hapishane hücresinden kaçtı. İki yıl sonra Hollanda'da tutuklandı ve kokain kaçakçılığından hüküm giydiği İtalya'ya iade edildi. Ayrıca diğer iki Arnavut ile birlikte bu hapishaneden kaçmayı başardı. 2011 yılında Rexhepi İspanyol yetkililer tarafından tutuklandı. Bir süredir Interpol tarafından aranıyordu ve Belçika'ya iade edildi ve burada Antwerp'te bir hapishaneye gönderildi.

Rexhepi tekrar hapisten çıktıktan sonra muhtemelen Rotterdam'da saklandı. O andan itibaren, Rotterdam ve Antwerp limanlarından büyük miktarlarda kokain taşıyan Arnavutlarla bir ağ kurmaya başladı. Bu arada Rexhepi, Ekvador mafyasıyla bağlar kurmuştu. 2014 yılında Quito'da kilolarca kokainle tutuklandı ve ardından on üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2022'de Rexhepi ayak bileğindeki bileziği kesti ve o zamandan beri kaçak.

Ayrıca İtalyan makamları tarafından hücresinden adam kaçırma ve cinayet emri vermekten şüpheleniliyor ve İspanyol yetkililer tarafından Rexhepi'nin bir dizi banka soygunundan şüpheleniliyor.

KOMPANIO BELLO ÇETESİNİN LİDERİ YAKALANDI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kartel Operasyonu" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca kırmızı bültenle aranan ve Kompanio Bello isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da düzenlenen Kartel operasyonu ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca Kırmızı Bülten'le aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı. Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız!

İstanbul'da düzenlenen "KARTEL OPERASYONU" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca;

?? Kırmızı Bülten'le aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan REXHEPI yakalandı??



Aziz Milletimiz bilmesini… pic.twitter.com/4cbWMYNQgg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2023

HAKKINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan REXHEPI, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca "Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GİRİŞ YAPMIŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize Benjamin Omar PEREZ GARCIA ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan REXHEPI'nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı.

DRITAN REXHEPI BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKALANDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu Tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek"