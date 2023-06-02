MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesilerek ehliyetine el konuldu. Otomobil ise yediemin otoparkına çekildi.

Tarsus ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde Tuğralı kavşağında bir sürücünün yoğun trafikte otomobiliyle drift yaptığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri otomobili Yeni Mahalle Polis Merkezi Amirliği kavşağında durdurdu. Sürücüye, drift yapmak ve kusuru görülen diğer maddelerden toplam 20 bin 342 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi. (DHA)