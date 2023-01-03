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Drift efsanesi Ken Block yaşamını yitirdi

Otomobil Haberleri

Drift efsanesi Ken Block yaşamını yitirdi

Ralli ve drift parkurlarının efsane ismi Ken Block geçirdiği kar motoru kazasında hayatını kaybetti.

Ralli ve drift parkurlarının efsane ismi Ken Block geçirdiği kar motoru kazasında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Utah eyaletinin Wasatch ilçesinde gerçekleşen kaza sonrasında Block'un yaşamını yitirdiği kurucusu olduğu Hoonigan takımından yapılan açıklama ile doğrulandı.

Gymkhana Grid yarışlarıyla ve çektiği drift videolarıyla milyonlarca hayranı bulunan Ken Block aynı zamanda Amerika Ralli Şampiyonası'nı 2006, 2008 ve 2013'te ikinci sırada tamamlamış, Dünya Ralli Şampiyonası ve Dünya Rallikros Şampiyonası'nda da yarışmıştı.

55 yaşında hayata gözlerini yuman Ken Block son olarak Almanya'da mühendisler ile birlikte tamamen elektrikli S1 Hoonitron'un yaratılmasına yardımcı olmuştu.

Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

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