Galatasaray'da Dries Kasımpaşa maçında sahada olmayan Mertens seyircilerin merak konusu oldu. Peki, Dries Mertens sakat mı? Dries Mertens ne zaman dönecek?

Kasımpaşa maçında sahada olmayan Mertens'in KOnya maçında olup olmayacağı merak edildi. Peki, Dries Mertens sakat mı? Dries Mertens ne zaman dönecek? Konya maçında oynayacak mı?

MERTENS SAKAT MI?

Galatasaray'ın yıldız ismi Mertens'in gelecek hafta Konyaspor karşısında da kadroda olmayacağı ifade edildi.