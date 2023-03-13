Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dries Mertens sakat mı? Dries Mertens ne zaman dönecek, Konya maçında oynayacak mı?

Gündem Haberleri

Dries Mertens sakat mı? Dries Mertens ne zaman dönecek, Konya maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da Dries Kasımpaşa maçında sahada olmayan Mertens seyircilerin merak konusu oldu. Peki, Dries Mertens sakat mı? Dries Mertens ne zaman dönecek?

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyorGalatasaray'ın yıldızı Mertens'in sakatlığı nedeniyle Konyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor

Kasımpaşa maçında sahada olmayan Mertens'in KOnya maçında olup olmayacağı merak edildi. Peki, Dries Mertens sakat mı? Dries Mertens ne zaman dönecek? Konya maçında oynayacak mı?

MERTENS SAKAT MI?

Galatasaray'ın yıldız ismi Mertens'in gelecek hafta Konyaspor karşısında da kadroda olmayacağı ifade edildi.

Haberler.com - Gündem

Dries Mertens Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title