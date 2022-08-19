Son zamanlarda insanlar tarafından oldukça merak edilen bilgilerden bir tanesi haline gelen drenaj kuyusu nedir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki Drenaj Kuyusu Nedir? Drenaj Kuyusu ne işe yarar? Nerede bulunur?

Günümüzde artan binalar yüzünden birçok yeni problem doğmaktadır. Artan işyerleri, evler, depolar ve bunun gibi daha birçok yapı sürekli olarak inşa edilmektedir. Özellikle şehrin kalabalık olan bölgelerinde yerleşim ve şehirleşme sıkıntısı oluşabilmektedir. Binalarda bulunan ve oldukça merak edilen drenaj kuyu Su nedir? Drenaj Kuyusu ne işe yarar? Nerede bulunur?

DRENAJ KUYUSU NEDİR?

İnsanlar tarafından merak edilen drenaj kuyusu, yapının temellerinde konut, iş yeri, fabrika, tesis, köprü, viyadük ayaklarının yüzeysel ve yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunması amacı ile yapılmış silindir veya dörtgen şekilde betonarme kuyulara verilen isimdir.

Yapıyı sağlık tutmak ve uzun yıllar boyunca sağlam kalmasını sağlamak için oldukça önemli bir etkendir. Yağan yağmurlar sonrasında yağmur suyuna karışan partiküller, tanecikler ve diğer parçalar yüzünden drenaj kuyusunun temizlenmesi gerekmektedir. Eğer temizlenmez ise yağan yoğun yağmurlar sonrası drenaj kuyusu etkisini kaybedecektir. Bu sebeple belirli zaman aralıklarıyla drenaj kuyusunun kontrol edilmesi ve temizliğinin gerçekleştirilmesi gerekir.

DRENAJ KUYUSU TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Drenaj kuyusu temizliği aşırı yağmur sonrası tıkanma riski olan kuyulara uygulanmaktadır. Yağan yoğun yağmur yağışlarıyla kuyuyu tıkama problemi yaşamamak için düzenli aralıklarla temizleme işlemi gerçekleştirilmelidir.