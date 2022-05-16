Ali Yasak kimdir? Drej Ali'nin yeğeni Kadir Yasak kimdir? - Haberler

Drej Ali kimdir, Drej Ali'nin yeğeni Kadir Yasak kimdir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne dair detaylar araştırılmakta. Bu kapsamda gündeme gelen isimler arasında Drej Ali lakaplı Ali Yasak ve Kadir Yasak da gündeme geldi. Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ NASIL OLDU?

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman yakalandı.

DREJ ALİ KİMDİR?



Kamuoyunda Drej Ali lakabıyla tanınan Ali Yasak, 1956 yılında Urfa'da dünyaya geldi. 19 Aralık 1977'de Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğinde yer aldı. 1978 tarihinde Urfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu. Drej Ali'nin adı ülke gündemine oturan birçok olayla gündeme geldi.

ALİ YASAK'IN YEĞENİ KADİR YASAK KİMDİR?

Polis olayla ilgili araştırmalarını derinleştirirken silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı Ali Yasak'ın yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak olduğunu belirledi. Yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NU KADİR YASAK MI ÖLDÜRDÜ?

Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, şoförü Murat Bilmez ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan olduğu öğrenilirken, Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

"65 BİN TL YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI"

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

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