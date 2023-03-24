Dr. Wagner'dan yaz mevsimini rahat geçirtecek doğal ürün!

Sağlık sektöründe takviye gıda alanında uzman olan Alman markası Dr. Wagner, yaz mevsimini kâbusa çeviren sinek ve böcek gibi haşerelere karşı yüzde 100 doğal esansiyel yağlardan oluşan vücut koruyucu sprey ürünü Buzz Sprey'i pazara sundu. Eczane raflarında yerini alan ürün, kısa sürede en çok sorulan sinek kovucu sprey ürünleri arasına girdi.

ARTAN SİVRİSİNEKLER YAZ TATİLİNİZİ ZEHİR ETMESİN

Dış ortam, bahçe ya da sahil yerleri gibi doğal ortamlarının yanı sıra artık evlerde de sıklıkla rastlanan sinek ve böcek gibi zararlılar, ciltte kabarıklıklar ve döküntü gibi rahatsız edici durumların ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle bebek ve çocuklarda, ciltlerinin hassas olması nedeniyle bu zararlıların etkileri daha fazla görülüyor. Birçok insan sivrisineklerle baş edebilmek için ağır kimyasallar içeren sinek kovucu spreyleri kullanıyor.

Dr. Wagner markası bu alanda alkol ve paraben içermeyen, yüzde 100 doğal içerikli ürünü Buzz Sprey ile doğal bir çözüm sunuyor. Ürün, içeriğindeki citronella, lavanta, tarçın, karanfil, nane, limon ve sedir ağacı gibi bitkisel uçucu yağlar sayesinde sizi ve çocuklarınızı sinek ve böcek gibi haşerelerden korumaya yardımcı oluyor. Özellikle doğal içerikli ürünler konusunda hassasiyeti olan kişilerin tercih edebileceği Buzz Sprey yaz mevsiminin favori ürünü haline geldi.

DOĞAL İÇERİKLİ ÜRÜNLER TERCİH SEBEBİ

Dr. Wagner'ı Türkiye'ye kazandıran Letux Pharma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Öztürk, markanın bitkisel ve doğal içerikli ürünler geliştirme konusunda üstün gayret gösterdiğini dile getirdi: "Dr. Wagner, alkol ve paraben içermeyen ürünleriyle hassas ve bilinçli tercih yapan kullanıcı kitlesini hedefliyor. Ürün geliştirme aşamasından son kullanıcıya ulaşıncaya dek tüm aşamalarda sağlık sektöründe hizmet vermenin bilinci ile hareket eden marka, her alanda kaliteyi benimseyen kuruluş felsefesiyle faaliyetlerini sürdürüyor."