Günümüzde, Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığını yapan Selim Temurci'nin hayatı merak edildi. Peki, Dr. Selim Temurci kimdir? Selim Temurci kaç yaşında, nereli? Selim Temurci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DR. SELİM TEMURCİ KİMDİR?

Selim Temurci (1970, Çayeli, Rize) Türk siyasetçi. Günümüzde, Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığını yapmaktadır.

1991 yılında Rize , Çayeli İmam hatip Lisesinden mezun oldu. 1995-1996 eğitim -öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Bankacılık bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

Rize'de doğan Temurci İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu. Ardından Marmara Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşun yöneticilik yapan Temurci, Köprü Grubu Derneği'nin başkanlığını da yapmıştır. 2006 yılında Adalet ve Kalkınma Partisine katılarak siyaset hayatına atılmış ve 3 sene boyunca Kâğıthane İlçe yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Ardından 2015'e kadar yerel yönetimden sorumlu il başkan yardımcılığı yapan Temurci, 2015-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul il başkanlığı görevini üstlenmiştir. 8 Şubat 2018 tarihinde AK Parti genel merkezinden aranıp, istifa etmesi istenmiştir. Bu çağrıya uyan Temurci, ertesi gün düzenlediği basın toplantısında partiden istifa ettiğini açıklamıştır.

2019 yılından beri kurucular kurulunda yer aldığı Gelecek Partisinde siyaset yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Temurci, iyi seviyede İngilizce bilmektedir.