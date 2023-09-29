Dr. Rümeysa Keleş kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Doktor Rümeysa Keleş ölüm sebebi belli oldu mu?

Doktor Rümeysa Keleş ölüm sebebi belli oldu mu? Araştırılıyor. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş ile Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara, yaşamlarına son verdi. Peki, Dr. Rümeysa Keleş kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar…

Dr. Rümeysa Keleş kimdir? Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde asistan hekim olarak görev yapan Rümeysa Keleş, aramızdan ayrıldı. Genç doktorun ölümü hakkında detaylı inceleme ve araştırmalar devam ediyor. Polis tarafından titizlikle yürütülen bu soruşturma sağlık kuruluşlarından da başsağlığı mesajları almıştır. Dr. Rümeysa Keleş'in ani kaybı sağlık camiasını derinden üzmüştür. Peki, Dr. Rümeysa Keleş kaç yaşında, neden öldü? Doktor Rümeysa Keleş ölüm sebebi belli oldu mu? İşte detaylar…

DR. RÜMEYSA KELEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Rümeysa Keleş, Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nde asistan hekim olarak önemli bir rol üstlenmekteydi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada, Dr. Rümeysa Keleş'in vefat ettiği duyuruldu. Sağlık camiası, Dr. Keleş'in kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü içindedir.

DOKTOR RÜMEYSA KELEŞ ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU MU?

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nde asistan hekim olarak çalışan Dr. Rümeysa Keleş, kendi yaşamına son verdi. Bu acı olay, sağlık camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Konuyla ilgili Türk Tabipler Birliği şu açıklamayı yaptı: "Bugün iki genç meslektaşımızın yaşamlarına son verdiğini öğrendik. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş'i ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz! Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkı için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz!"