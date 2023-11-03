Dr Oetker hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Dr Oetker hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Dr Oetker markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Dr Oetker hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

DR OETKER HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Genel merkezi: Bilafat, Almanya

Kuruluş tarihi: 1891

Kurucusu: August Oetker

Tüm ülkelerdeki Dr. Oetker kuruluşları, merkezi Bielefeld'de bulunan Oetker International tarafından idare edilmektedir.

Tarihçe

Dr. Oetker markasının temeli 1891 yılında Dr. August Oetker'in Bielefeld'deki eczanesinde hamur kabartma tozunu bulmasıyla atılmıştır. Yeni yüzyılla birlikte ilk gıda üretim fabrikasını kuran Dr. Oetker, kısa sürede Batı ve Doğu Avrupa ülkelerine yayılmış ve sürekli gelişimini devam ettirmiştir. Nişasta, şekerli vanilin ve puding şirketin ilk ürünleriyken, Dr. Oetker bugün Güney Amerika ve Brezilya da dahil olmak üzere toplam 21 işletmede 450 ürün grubu ile faaliyet göstermektedir.