Dr. Masum Türker kimdir, kaç yaşında, nereli? Masum Türker biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?

CNN TÜRK TV'de hafta içi hergün yayınlanan, tartışma programının bugünkü konuğu Masum Türker oldu. Politika ve siyaset konularında açıklamalarda bulunan Masum Türker seyirciler tarafından araştırılıyor. CNN TÜRK TV canlı yayın konukları kimler? Sorusu gündeme geliyor. Bugün CNN TÜRK TV Konuğu olan Masum Türker kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Masum Türker hakkında "Masum Türker biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?" Sorusu gündeme geldi. İşte Masum Türker'in biyografisi..

"Masum Türker kimdir, kaç yaşında, nereli?" Araştırılan konular arasında yer alıyor. CNN TÜRK TV'de yayınlanan tartışma programının bugünkü konuğu Masum Türker oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Masum Türker kimdir, kaç yaşında, nereli? Masum Türker biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler? Merak konusu oldu. Detaylar haberimizdedir…

DR. MASUM TÜRKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Masum Türker, Türk siyasetçi ve ekonomisttir. 19 Şubat 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ekonomi alanında önemli çalışmalara imza atmış olan Türker, aynı zamanda siyasi kariyere sahiptir. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyeliği ve profesörlük yapmıştır.

Siyasi kariyerine SODEP (Sosyal Demokrat Parti) ile başlamış ve daha sonra SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) çatısı altında yer almıştır. 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi oldu. 1995-1999 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştır. 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştır.

DR. MASUM TÜRKER BİYOGRAFİSİ NEDİR, UZMANLIK ALANLARI NELER?

Ekonomi politikaları ve sosyal demokrasi konularında çalışmalarıyla tanınan Masum Türker, aynı zamanda çeşitli üniversitelerde öğretim görevliliği yapmış ve ekonomi alanındaki yazılarıyla da bilinmektedir. Politika ve ekonomi üzerine çeşitli kitaplar yazmış bir düşünür olarak da tanınmaktadır.