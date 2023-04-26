Dr. Koray Erdoğan: 'Saç ektirmek için artık tıraş gerekmiyor'

Saçlarının dökülmesine, onları kaybetmeye dayanamayan ama saç ektirenlerin katlanmak zorunda kaldıkları kötü görünümü de istemeyenlere iyi haber geldi. Dr. Koray Erdoğan yaptığı açıklamada Long Hair FUE yöntemiyle artık saç ekiminin, tıraş yapılmadan saçların uzun halleriyle çıkarılıp ekilebildiğini ifade etti.

"Saç ekimi" denince herkesin gözünün önünde canlanan tamamen kazınmış, sanki iğne delikleriyle kaplıymış gibi görünen başlar tarihe karışmak üzere.Çare yeni bir yöntem:"Long Hair Fue". Yani saç köklerinin tek tek çıkarılarak saçsız bölgeye doğal saç çıkış yönü dikkate alınarak yerleştirilmesinden oluşan FUE yöntemi ile uzun saç ekimi. Saç ekiminde dünyada kullanılan son yöntemi ASMED Özel Tıp Merkezi'nin medikal direktörü Dr. Koray Erdoğan şöyle anlatıyor:

"Long Hair Fue'de ne ön ne de arka taraftaki saçları tıraş etmiyoruz. Donör alan olarak kullanılan başın arkasındaki saçları kısaltmadan, uzun olarak alıyor, seyrelmeye başlamış ya da açılmış ön, yan ve tepe bölgelerine ekiyoruz. Diğer ekim yöntemleriyle karşılaştırdığımızda, Long Hair FUE yönteminde, operasyon süresi ve saç ekimi süreci değişmiyor."

Dr. Erdoğan, bu yöntemle ameliyat olan hastalarının, operasyonun hemen ardından sonucu görebildiklerini belirterek, bu durumun hem doktor hem de hastaları çok tatmin ettiğini söylüyor. Normal saç ekimi prosedüründen daha fazla komplikasyonun yaşanmadığına da dikkat çeken Koray Erdoğan şöyle konuşuyor: "Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Uzun saçlarla çalışmak epey hassasiyet gerektiriyor. Biz tüm saç ekim operasyonlarımızda olduğu gibi uzun saç ekimlerimizde de manuel yani elle çıkartıp ekim yapıyoruz. Bu yalnız Türkiye'de değil, tüm dünyada da çok yeni olan ve benim geliştirdiğim bir teknik. Manuel çalışmanın avantajı şu; saç kökü çıkarılan bölgenin ve çıkartılan saç köklerinin korunması kontrolümüz altında oluyor. Sonuçta manuel ekim yapılması, saça ve baş derisine gereken hassasiyeti göstermek açısından çok büyük bir artı sağlıyor."

Dr. Erdoğan, bu yöntemi özellikle ajandası yoğun iş adamlarının ve sık sık sahne performansı sunan sanatçıların, tiyatrocu ve şarkıcıların tercih ettiklerini de sözlerine ekliyor.

Bu arada Dr. Koray Erdoğan, Long Hair FUE ameliyatlarını kendi geliştirdiği özel ameliyat aletleriyle yapıyor. Saç çıkarma aşamasında kullanılan ve ucu Dr. Erdoğan tarafından tasarlanan alet, başın tamamen tıraş edildiği ameliyat yönteminin ulaştığı başarıyı ve konforu sağlıyor.