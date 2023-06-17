Deniz kaplumbağaları insanları ısırıyor mu?
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EKOLOJİK Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, "İnsanların deniz kaplumbağalarını beslemesi, hayvanların beslenme davranışını etkiliyor.
EKOLOJİK Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, "İnsanların deniz kaplumbağalarını beslemesi, hayvanların beslenme davranışını etkiliyor. İnsanları gördüklerinde besin geleceğini düşünerek yaklaşıyor ve panik oluşuyor. Bu panikle hafif ısırmalar oluyor" dedi.
Serik'teki bir otelde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) iş birliğiyle 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü nedeniyle toplantı yapıldı. Deniz Kaplumbağaları Bilgilendirme ve Koordinasyon toplantısına Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, turizmciler, il ve ilçe müdürlüklerinden katılımcılar katıldı. Toplantıda deniz kaplumbağalarının insanlara saldırısı yönündeki şikayetleri görüşüldü.Toplantı hakkında bilgi veren Ekolojik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, Belek'te deniz kaplumbağalarına yönelik uzun yıllar çalışma yürüttüklerinden bahsetti. Canbolat, toplantıdaki 130 katılımcıya deniz kaplumbağaları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.Belek'teki sahillerde deniz kaplumbağalarına yönelik 15 Mayıs'ta çalışmalara başladıklarını anlatan Canbolat, "Hava yağışlı geçtiği için yuva sayısında azlık var. Önümüzdeki günlerde yuva sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl yuva sayımız 1500'den fazlaydı. Bu yıl normal gidiyor. Hava sıcaklığı artınca yuva sayısında artış bekliyoruz" dedi.'TEMBEL BİR CANLI MODUNA GELİYOR'?Deniz kaplumbağalarının insanları ısırmasına yönelik şikayetlere değinen Canbolat, şunları söyledi:
"İnsanların deniz kaplumbağalarını beslemesi hayvanların beslenme davranışını etkiliyor. Tembel bir canlı moduna geliyor. İnsanları gördüklerinde besin geleceğini düşünerek insanların yanına yaklaşıyor ve bir panik oluşuyor. Bu panikle de hafif ısırmalar oluyor. Bu ciddi bir ısırma değil. Ciddi ısırmalar oluşsa deniz kaplumbağaları kabuklu hayvanlarla besleniyor. Gerçekten bir insanı ısırmaya kalksa parmaklarını kırabilir ve etini rahatlıkla koparabilir. Bu sadece bir uyarı gibi ya da 'beni besle' şeklinde düşünülebilir."