Deniz kaplumbağaları insanları ısırıyor mu?

EKOLOJİK Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, "İnsanların deniz kaplumbağalarını beslemesi, hayvanların beslenme davranışını etkiliyor. İnsanları gördüklerinde besin geleceğini düşünerek yaklaşıyor ve panik oluşuyor. Bu panikle hafif ısırmalar oluyor" dedi.

Serik'teki bir otelde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) iş birliğiyle 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü nedeniyle toplantı yapıldı. Deniz Kaplumbağaları Bilgilendirme ve Koordinasyon toplantısına Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, turizmciler, il ve ilçe müdürlüklerinden katılımcılar katıldı. Toplantıda deniz kaplumbağalarının insanlara saldırısı yönündeki şikayetleri görüşüldü.

"İnsanların deniz kaplumbağalarını beslemesi hayvanların beslenme davranışını etkiliyor. Tembel bir canlı moduna geliyor. İnsanları gördüklerinde besin geleceğini düşünerek insanların yanına yaklaşıyor ve bir panik oluşuyor. Bu panikle de hafif ısırmalar oluyor. Bu ciddi bir ısırma değil. Ciddi ısırmalar oluşsa deniz kaplumbağaları kabuklu hayvanlarla besleniyor. Gerçekten bir insanı ısırmaya kalksa parmaklarını kırabilir ve etini rahatlıkla koparabilir. Bu sadece bir uyarı gibi ya da 'beni besle' şeklinde düşünülebilir."