Dr. Çağlar Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Dr. Çağlar Özer biyografisi nedir, uzmanlık alanları neler?

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DR. ÇAĞLAR ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1962 yılında Gümüşhane'de doğan Çağlar Özer, 1983 yılında Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp okulundan, 1996 yılında Kara Harp Akademisinden, 1999 yılında Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun oldu. Kurmay Subay olarak yurt içinde ve yurt dışında (İngiltere, İspanya, Azerbaycan, KKTC) ve ayrıca 6 sene iç güvenlik ve terörle mücadele bölgelerinde görev yapmıştır.

DR. ÇAĞLAR ÖZER BİYOGRAFİSİ NEDİR, UZMANLIK ALANLARI NELER?

2006 - 2008 yılları arasında Kandıra'da Garnizon Komutanlığı,

2008 - 2014 yılları arasında Kocaeli EDOK Komutanlığında Kurmay Başkanı olarak görev yapmış ve 2014'te TSK'dan emekli olmuştur.

Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi,

Ulusal Güvenlik,

Uluslararası İşbirliği,

Uluslararası ilişkiler,

Yönetim ve Organizasyon konularında yüksek lisans yapmıştır.

Kocaeli Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler konusunda Doktora yapmış ve Haziran 2021'de "Uluslararası İlişkiler Doktoru" olmuştur.

Necla Özer ile evli olup Z. Can Özer ve A. Mert Özer adında iki çocuğu vardır.