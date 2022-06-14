Dr. Barış Esen kimdir? Barış Esen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Esen'in hayatı ve biyografisi nedir?

Barış Esen kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne? Dr. Barış Esen'in hayatı ve biyografisi yazımızda...

DR. BARIŞ ESEN KİMDİR?

Haber programı sunuculuğu yapan Barış Esen BloombergHT kanalında spikerlik ve sunuculuk yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Barış Esen, Galatasaray Üniversitesi Bölgesel ve Stratejik Etüdler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden doktora derecesini aldı. Gazetecilik ve televizyonculuk mesleğine 2004'te CNN Türk Dış Haberler Servisi'nde başladı. 2005 yılından 2010 yılı başına dek SKY Türk haber kanalında muhabir,editör ve sunucu olarak çalıştı. 2010'dan itibaren kuruluş kadrosunda yer aldığı Bloomberg HT'de sunucu-editör olarak görev yapmaktadır. Televizyonda Küresel Piyasalar ve Ekonomik Görünüm, radyoda ise Barış'ın Sesi programlarını sunuyor. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi Öğretim üyesidir.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Barış Esen'in İnstagram'da 7 bin takipçisi bulunurken, Twitter'da ise 760 bin takipçisi bulunmaktadır. Özellikle Twitter'ı çok aktif şekilde kullanmaktadır.

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