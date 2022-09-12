Yoğun ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından Zeynep yeni haftanın ilk bölümünde yarışmada yer almaması merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Zeynep neden yok? Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? İşte detaylar...

Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni haftanın ilk bölümünde yarışmacılardan Zeynep'in yer almadığını gören programının izleyicileri Doya Doya Moda Zeynep neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Zeynep neden yok? Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ZEYNEP NEDEN YOK?

Yoğun ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda'nın bu haftaki bölümünde yarışmacılardan Zeynep yer almadı. Doya Doya Moda'nın jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Koluyla ilgili rahatsızlığı olan Zeynep'in doktor kontrolüne gittiğini söyleyen Gülşah Saraçoğlu "Belki alçıyı çıkaracaklar" ifadelerini kullandı.