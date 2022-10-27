Tv8 Kanalının en sevilen yapımlarından birisi olan Doya Doya Moda programı, birçok kişi tarafından yoğun ilgi görüyor ve beğeniliyor. Geçtiğimiz günlerde Doya Doya Moda programında yaşanan anların ardından birçok izleyici Doya Doya Moda Zeynep neden elendi? Sorusunu ve Doya Doya Moda Zeynep diskalifiye mi edildi? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Zeynep neden elendi? Doya Doya Moda Zeynep diskalifiye mi edildi? Doya Doya Moda Zeynep neden yok?

Yayınlandığı saatlerde birçok izleyiciyi ekranlara kitleyen ve izleyicileri tarafından yoğun ilgi göre moda programı Doya Doya Moda'da yaşanan anlar izleyicileri şaşkına çevirdi. İzleyiciler yaşananların ardından Doya Doya Moda Zeynep neden elendi? Sorusunu merak etti. Haberimizde merak edenler için Doya Doya Moda Zeynep neden elendi? Sorusunu yanıtladık. Peki, Doya Doya Moda Zeynep neden elendi? Doya Doya Moda Zeynep diskalifiye mi edildi? Doya Doya Moda Zeynep neden yok?

DOYA DOYA MODA ZEYNEP NEDEN ELENDİ?

Yayınlanan fragman sonrasında yarışmacı olan Zeynep'in elendiği söylentileri ortalıkta konuşulmaya başlandı. Fragmanda Zeynep ile yeni gelen yarışmacı arasında yaşanan tartışma seyircilerde soru işaretleri yarattı. Bu tartışmanın ardından Uğurkan Erez, Zeynep'in diskalifiye edildiğine dair açıklamalar yaptı.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP KİMDİR?

Doya doya moda programının yarışmacılarından birisi olan Zeynep Billur Uludağ, 1990 yılında dünyaya geldi. Anaokulu öğretmeni bitirmiştir. Daha sonra aldığı mimarlık eğitimi ile şu anda mimarlık yapmaktadır. Sosyal medya üzerinde binlerce takipçisi bulunmaktadır.