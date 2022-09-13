Yoğun ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından Zeynep'in bu haftaki bölümlerde yer almaması izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Zeynep ne zaman gelecek? Doya Doya Moda Zeynep hastalığı ne? İşte detaylar...

Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni haftanın ilk bölümünde yarışmacılardan Zeynep'in yer almadığını gören programının izleyicileri Doya Doya Moda Zeynep neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Zeynep ne zaman gelecek? Doya Doya Moda Zeynep hastalığı ne?

DOYA DOYA MODA ZEYNEP NE ZAMAN GELECEK?

Koluyla ilgili rahatsızlık yaşayan Doya Doya Moda yarışmacılardan Zeynep'in yarın yayınlanacak bölümde yer alacağı söylendi.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP HASTALIĞI NE?

Yoğun ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda'nın bu haftaki bölümünde yarışmacılardan Zeynep yer almadı. Doya Doya Moda'nın jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Koluyla ilgili rahatsızlığı olan Zeynep'in doktor kontrolüne gittiğini söyleyen Gülşah Saraçoğlu "Belki alçıyı çıkaracaklar" ifadelerini kullandı.