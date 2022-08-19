Doya doya moda Zeynep yarışmacısı, insanlar tarafından doya doya moda programında merak edilen yarışmacılar arasında. Tam adı Zeynep Billur Uludağ olan yarışmacı hakkında izleyiciler birçok bilgiyi merak ediyor. Peki Doya doya moda Zeynep kimdir? Zeynep Billur Uludağ kaç yaşında? Nerelidir?

DOYA DOYA MODA ZEYNEP KİMDİR?

Doya doya moda programının yarışmacılarından birisi olan Zeynep Billur Uludağ, 1990 yılında dünyaya geldi. Anaokulu öğretmeni bitirmiştir. Daha sonra aldığı mimarlık eğitimi ile şu anda mimarlık yapmaktadır. Sosyal medya üzerinde binlerce takipçisi bulunmaktadır.

DOYA DOYA MODA YENİ JÜRİ ÜYESİ KİM?

TV8 ekranında yayımlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yeni jüri üyeleriyle yeni sezona başladı. Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.