Yoğun ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından Zeynep'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Zeynep kim? Zeynep Billur Uludağ kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Zeynep Instagram hesabı! İşte detaylar...

Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu hafta yayınlanan bölümün ardından yarışmacılardan Zeynep Billur Uludağ'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Zeynep kim? Zeynep Billur Uludağ kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Zeynep Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ZEYNEP KİM?

Zeynep Billur Uludağ 32 yaşındadır. Aslen Erzincanlı olan Uludağ Anaokulu öğretmenliğini bitirdi. Uludağ, aynı zamanda mimarlık eğitimi almış ve şu anda iç mimarlık yapmaktadır. Uludağ, daha önce 'Yemekteyiz' programına katılmıştı. 'En İyi Benim' isimli programda da ekrana çıkan Uludağ, yarışmada iddialı sözleriyle dikkat çekti.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Damla Gezen ve Esra yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP INSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda programının yarışmacılardan Zeynep'in @zeynepbilluruludagg kullanıcı adıyla 111 bin takipçisi bulunmaktadır.