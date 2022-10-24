Haftaiçi her gün yayınlanan moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı sonrasında Zeynep Billur Uludağ merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Zeynep'in Doya Doya Moda'da neden olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Zeynep Billur Uludağ diskalifiye mi edildi? Doya Doya Moda Zeynep neden yok? İşte detaylar...

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Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanı sonrasında Zeynep Billur Uludağ'ın programdaki akıbeti merak konusu oldu. Yoğun ilgiyle izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, Zeynep Billur Uludağ'ın yarışmada neden olmadığını araştırıyor.Peki, Doya Doya Moda Zeynep elendi mi? Zeynep Billur Uludağ diskalifiye mi edildi? Doya Doya Moda Zeynep neden yok? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ZEYNEP ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda'nın yarışmasının yeni bölüm fragmanı sonrasında Zeynep'in yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Fragmanda Zeynep ve yeni gelen yarışmacının tartıştığı gözükmektedir. Haberler.com okumaya devam edin... Tartışma sonrasında Uğurkan Erez, Zeynep'in diskalifiye edildiği yönünde açıklamalarda bulunmaktadır.

ZEYNEP BİLLUR ULUDAĞ KİMDİR?

Zeynep Billur Uludağ 32 yaşındadır. Aslen Erzincanlı olan Uludağ Anaokulu öğretmenliğini bitirdi. Uludağ, aynı zamanda mimarlık eğitimi almış ve şu anda iç mimarlık yapmaktadır. Uludağ, daha önce 'Yemekteyiz' programına katılmıştı. 'En İyi Benim' isimli programda da ekrana çıkan Uludağ, yarışmada iddialı sözleriyle şimdiden dikkat çekti.