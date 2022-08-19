TV8 'de yayınlanan Doya Doya Moda programında Zeynep Uludağ hakkında araştırmalar sürüyor. Hayatı merak edilen Doya Doya Moda Zeynep Billur Uludağ kimdir? Zeynep Uludağ kaç yaşında, nereli? Zeynep Uludağ hayatı ve biyografisi nedir?

Yenilenen jürisi kadar yarışmacılarıyla da dikkat çeken Doya Doya Moda programı hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Doya Doya Moda programında Zeynep Uludağ'ın hayatı merak edildi. Peki, Doya Doya Moda Zeynep Billur Uludağ kimdir? Zeynep Uludağ kaç yaşında, nereli? Zeynep Uludağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZEYNEP BİLLUR ULUDAĞ KİMDİR?

Zeynep Billur Özkaya 32 yaşındadır. Aslen Erzincanlı olan Özkaya Anaokulu öğretmenliğini bitirdi. Uludağ, aynı zamanda mimarlık eğitimi almış ve şu anda iç mimarlık yapmaktadır.

ZEYNEP BİLLUR ULUDAĞ KATILDIĞI PROGRAMLAR

Zeynep Billur Uludağ, daha önce 'Yemekteyiz' programına katılmıştı. 'En İyi Benim' isimli programda da ekrana çıkan Uludağ, yarışmada iddialı sözleriyle şimdiden dikkat çekti.