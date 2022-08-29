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Doya Doya Moda yok mu, neden yok? TV8 Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta, neden başlamadı? Doya Doya Moda hangi günler?

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Doya Doya Moda yok mu, neden yok? TV8 Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta, neden başlamadı? Doya Doya Moda hangi günler?

TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Doya Doya Moda bitti mi, final mi yaptı, neden tam saatinde başlamadı? merak etti. Peki, Doya Doya Moda bugün yok mu, niye yok? Doya Doya Moda saat kaçta başlayacak, tam saatinde başlamayacak mı? İşte detaylar...

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez! Doya Doya Moda yok mu, neden yok? TV8 Doya Doya Moda saat kaçta, neden başlamadı? Doya Doya Moda hangi günler?

TV8'in beğenilen programı Doya Doya Moda normalde hafta içi her gün saat 15:45 'de TV8'de başlıyordu. Fakat bugün yayın akışında tam saatinde başlamadı. TV8'de Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni sezonu başladığı için haliyle Doya Doya Moda programının da başlangıç saati geriye çekildi. Yani bundan böyle Doya Doya Moda programı TV8'de saat 12:30 'da başlayacak. Saat 16:00'da ise Doya Doya Moda değil Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı olacak.

  • 12:30 -Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
  • 15:00 - Canım Annem / Yeni Bölüm
  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 -MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
  • 00:15 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Doya Doya Moda yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12:30 'da TV8'de ekranlara gelecek.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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