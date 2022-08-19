Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda yeni jüri üyeleriyle merak uyandırdı.Peki, Doya Doya Moda yeni jüri üyesi kim? Doya Doya Moda Yasemin Yılmaz kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA YENİ JÜRİ ÜYESİ KİM?

TV8 ekranında yayımlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yeni jüri üyeleriyle yeni sezona başladı. Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Seray Sever ve Umut Eker'in yerine bu sezon jüri koltuğuna Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz oturdu. Yasemin Yılmaz, tarzıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. 1995 yılında dünyaya gelen Yasemin Yılmaz Moda alanında birçok önemli defileye katılım sağlamıştır. 2020 yılında, ''Yılın en iyi çıkış yapan tasarımcısı'' ödülünü kazandı. Fashion Weeks'te tasarımları ile çok konuşulan Yasemin Yılmaz, doya doya moda programının jüri üyelerinden birisi olarak katılım sağlıyor.