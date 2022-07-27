Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doya Doya Moda 8. bölüm fragmanı izle! Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı izle!

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DOYA DOYA MODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün yayınlanıyor. Doya Doya Moda yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DOYA DOYA MODA 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (LİNK)

DOYA DOYA MODA YARIŞMASI

Büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

TV8 ekranında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının yeni sezon jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz.

DOYA DOYA MODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE