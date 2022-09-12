Doya Doya Moda Yasemin kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Yasemin Yılmaz Instagram hesabı!

Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda yeni sezonda ekrana gelen jüri üyeleri merak uyandırdı.Peki, Doya Doya Moda Yasemin kimdir? Doya Doya Moda Yasemin Yılmaz kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Seray Sever ve Umut Eker'in yerine bu sezon jüri koltuğuna Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz oturdu. Yasemin Yılmaz, tarzıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. 1995 yılında dünyaya gelen Yasemin Yılmaz Moda alanında birçok önemli defileye katılım sağlamıştır. 2020 yılında, ''Yılın en iyi çıkış yapan tasarımcısı'' ödülünü kazandı. Fashion Weeks'te tasarımları ile çok konuşulan Yasemin Yılmaz, doya doya moda programının jüri üyelerinden birisi olarak katılım sağlıyor.

YASEMİN YILMAZ INSTAGRAM HESABI!

Yasemin Yılmaz @babgal kullanıcı adıyla 164 bin takipçisi bulunmaktadır.