Doya Doya Moda yarışması yeni sezonda, her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele veriyor. Doya Doya Moda yarışmacıları kim olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Doya Doya Moda yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? Detaylar haberimizdedir…

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Hülya Yenidoğmuş

Aleyna Koç

Tina Özdemir

Nihan Sağır

Banu Teker

Zeynep Billur Uludağ

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.