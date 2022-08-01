Doya Doya Moda yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler?
TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler seyirciler tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda yarışmacıları gündeme geliyor. Peki, Doya Doya Moda yarışmacıları kimler?
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Doya Doya Moda yarışması yeni sezonda, her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele veriyor. Doya Doya Moda yarışmacıları kim olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor. Doya Doya Moda yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler? Detaylar haberimizdedir…
Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.
Hülya Yenidoğmuş
Aleyna Koç
Tina Özdemir
Nihan Sağır
Banu Teker
Zeynep Billur Uludağ
Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 16:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.