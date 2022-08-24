Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan Doya Doya Moda programı birçok kişi tarafından ilgiyle ve heyecanla takip ediliyor. Peki Doya Doya Moda Tina kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Tina Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli?

İzleyicilerin en çok merak ettiği isimler arasında yer alan Tina Özdemir, insanların dikkatini çekmeyi başardı. Tina Özdemir, Doya Doya Moda programının izleyicilerinin en merak ettiği kişiler arasında yer alıyor. Peki Doya Doya Moda Tina kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Tina Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli?

DOYA DOYA MODA TİNA KİMDİR?

Doya Doya Moda programının merak edilen isimlerinden bir tanesi olan Tina Özdemir kimdir?

Tina Özdemir aslen Azerbaycanlıdır. 4 Mart 1996 yılında dünyaya geldi. Daha önce modellik geçmişi bulunan Tina Özdemir, 4 senedir İstanbul'da hayatını devam ettirmekte. 3 Yıl önce Berkan Özdemir ile evlenmiştir. Programda kardeşinin hastalığı ile dikkatleri çeken Tina, 24 yaşındaki kardeşinin pankreasının tamamen bittiğini ve nakil beklediğini söyledi.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.