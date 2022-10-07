Doya Doya Moda programı TV8 kanalında haftaiçi her gün yayınlanıyor. Her gün ilgiyle izlenen programda son bölümde neler oldu araştırılıyor. İzleyiciler, Doya Doya Moda son bölümde yaşananları merak ediyor. Peki, Doya Doya Moda son bölüm İZLE! Doya Doya Moda son bölüm ne oldu? Doya Doya Moda son bölüm puan durumu! İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında son bölümde neler olduğu araştırılıyor. Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programıda dün neler yaşandığı merak konusu oldu. Doya Doya Moda son bölüm İZLE! Doya Doya Moda son bölüm ne oldu? Doya Doya Moda son bölüm puan durumu!

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç, Kader Bozkurt, Tina Özdemir ve Esra yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM NE OLDU?

Doya Doya Moda programında günün birincisi 18 puanla Eda Koç olmuştur.

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM PUAN DURUMU!

Doya Doya Moda programında puan durumu sırasıyla şu şekildedir.

Eda Koç: 18 puan

Aleyna Koç: 17 puan

Hülya Yenidoğmuş: 15 puan

Esra: 14 puan

Tina Özdemir: 10 puan

Zeynep Billur Uludağ: 9 puan

Kader Bozkurt: 9 puan

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE!

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