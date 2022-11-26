Doya Doya Moda son bölüm izle araması, son bölümü izlemeyi kaçıran birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Doya Doya Moda programı TV8 kanalında hafta içi her gün yayınlanıyor. Her gün ilgiyle izlenen programda son bölümde neler oldu araştırılıyor. İzleyiciler, Doya Doya Moda son bölümde yaşananları merak ediyor. Peki, Doya Doya Moda son bölüm İZLE! Doya Doya Moda 95. Bölüm İZLE! 25 Kasım Doya Doya Moda son bölüm ne oldu?

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında son bölümde neler olduğu araştırılıyor. Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında dün neler yaşandığı merak konusu oldu. İşte Doya Doya Moda son bölüm İZLE! Doya Doya Moda 95. Bölüm İZLE! 25 Kasım Doya Doya Moda son bölüm ne oldu?

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE

Doya Doya Moda 95. Bölümü 25 Kasım Cuma günü izleyicileri ile buluştu.

DOYA DOYA MODA ELİSA ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda'nın yarışmasının yeni bölümü sonrasında Elisa'nın yarışmadaki akıbeti merak konusu oldu. Yarışma esnasında Elisa Durulay ve Özlem Parlu arasında tartışma yaşanmıştır. Yayınlanan yeni bölümde jüri üyeleri Elisa'nın diskalifiye olduğunu açıkladılar.

ELİSA DURULAY KİMDİR?

Elisa Durulay 8 kasım 2022 yılında dünyaya geldi. 20 yaşında olan yarışmacı İstanbul'dan katıldı. Elisa Durulay, 2021 yılında çalıştığı şirketten istifa etmiştir. Moda ile yakından ilgilenmektedir. Sosyal medya fenomeni olan Elisa Durulay'ı 128 binden fazla kişi takip ediyor. Instagram adresi @elisadurulayy/'dır. Elisa Durulay Tiktok hesabı da bugüne kadar 40 milyona yakın beğeni aldı.