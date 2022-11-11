Doya Doya Moda son bölüm izle araması, son bölümü izlemeyi kaçıran birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Doya Doya Moda programı TV8 kanalında hafta içi her gün yayınlanıyor. Her gün ilgiyle izlenen programda son bölümde neler oldu araştırılıyor. İzleyiciler, Doya Doya Moda son bölümde yaşananları merak ediyor. Peki, Doya Doya Moda son bölüm İZLE! Doya Doya Moda 84. Bölüm İZLE! 10 Kasım Doya Doya Moda son bölüm ne oldu?

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda yarışmasında son bölümde neler olduğu araştırılıyor. Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında dün neler yaşandığı merak konusu oldu. İşte Doya Doya Moda son bölüm İZLE! Doya Doya Moda 84. Bölüm İZLE! 10 Kasım Doya Doya Moda son bölüm ne oldu?

DOYA DOYA MODA SON BÖLÜM İZLE

Doya Doya Moda 84. Bölümü 10 Kasım Perşembe günü izleyicileri ile buluştu.

DOYA DOYA MODA ZEYNEP NEDEN ELENDİ?

Yayınlanan fragman sonrasında yarışmacı olan Zeynep'in elendiği söylentileri ortalıkta konuşulmaya başlandı. Fragmanda Zeynep ile yeni gelen yarışmacı arasında yaşanan tartışma seyircilerde soru işaretleri yarattı. Bu tartışmanın ardından Uğurkan Erez, Zeynep'in diskalifiye edildiğine dair açıklamalar yaptı.