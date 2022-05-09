Selin Arslanbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Arslanbaş kaç kilo? Doya Doya Moda Selin Arslanbaş instagram hesabı!

Büyük beden kadınların yarıştığı ve her hafta tarzlarını konuşturdukları Türkiye'nin moda programı TV8 Doya Doya Moda programına her hafta farklı bir büyük beden kadın yarışmacı konuk oluyor. Bu hafta Doya Doya Moda Selin ile yeni bir büyük beden kadın yarışmacı kazandı. Sosyal medyada Doya Doya Moda Selin kimdir? Selin Arslanbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Arslanbaş kaç kilo? merak edildi. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA SELİN ARSLANBAŞ KİMDİR?

Doya Doya Moda Selin Arslanbaş hem tarzı, hem bedeni hem de konuşmasıyla dikkat çekiyor. Selin Arslanbaş Hollanda'dan gelmiştir ve Amerika'da hayatının büyük bir kısmını geçirmiştir. Arslanbaş, birçok moda haftasında ve defilede stilistlik de yapmıştır. Doya Doya Moda Selin, yarışmanın en büyük bedenli yarışmacısıdır.

Selin Arslanbaş instagram üzerinde zaten tanınan bir kişiydi. Çünkü hem Bahar Candan'ın arkadaşı hem de sosyal medya fenomeni. Doya Doya Moda Selin, sosyal medyada "sellz" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

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