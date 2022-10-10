Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu Doya Doya Moda yarışmacıları merak ediliyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacılarının kim olduğu araştırılıyor. Peki, Doya Doya Moda Selin kim? Doya Doya Moda Selin Güler kimdir? Selin Güler kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Doya Doya Moda, hafta içi her gün saat 14.30'da ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programına bu hafta katılan yeni yarışmacılarının kim olduğu araştırılıyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Selin Güler merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Selin kim? Doya Doya Moda Selin Güler kimdir? Selin Güler kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda programının resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım ile Doya Doya Moda'nın neden yayın akışında tam saatinde yer almadığını açıklandı. Doya Doya Moda programı bu haftadan itibaren 14.30'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA SELİN GÜLER KİMDİR?

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Selin merak konusu oldu. 22 yaşındaki Selin Güler, 1.74 boyunda 57 kilo ağırlığındadır. 13 senedir profosyonel olarak voleybol oynamaktadır. Şimdilerde freelance modellik yapıyor. İddialı yarışmacı, "Doya Doya Moda yarışmasına katıldım çünkü kıyafetlerin herkesin imzası olduğunu düşünüyorum ben de buraya kendi imzamı atmaya geldim" ifadelerini kullandı.