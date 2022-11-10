Doya Doya Moda saati mi değişti? Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda neden yok?

Tv8 ekranlarında yayınlanan moda programı sevilerek takip ediliyor. Büyük bir izleyici kitlesine hakim olan program öğlen saatlerinde yayınlanan Doya Doya Moda'nin ekranlara gelmemesinin ardından izleyiciler Doya Doya Moda saati mi değişti? Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda neden yok? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...