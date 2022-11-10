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Doya Doya Moda saati mi değişti? Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda neden yok?

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Doya Doya Moda saati mi değişti? Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda neden yok?

Tv8 ekranlarında yayınlanan moda programı sevilerek takip ediliyor. Büyük bir izleyici kitlesine hakim olan program öğlen saatlerinde yayınlanan Doya Doya Moda'nin ekranlara gelmemesinin ardından izleyiciler Doya Doya Moda saati mi değişti? Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda neden yok? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

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Doya Doya Moda saati mi değişti? sorusu merak ediliyor. Öğlen saatlerinde yayınlanan Doya Doya Moda'nin ekranlara gelmemesinin ardından izleyiciler Doya Doya Moda saati mi değişti? Doya Doya Moda saat kaçta? Doya Doya Moda neden yok? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Hafta içi her 14:30'da yayınlanan Doya Doya Moda programı Tv8 ekranlarının yeni günlük dizisinin çıkması sebebiyle 10:30'a alındı.

Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 10:30'da izleyici ile buluşuyor.

Sevilen moda programı Tv8 ekranlarında yayınlanıyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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