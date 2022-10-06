Sevilen yarışma Doya Doya Moda hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor. Doya Doya Moda seyirciler tarafından keyifle izleniyor. Doya Doya Moda ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta gündeme geliyor. Peki, Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda hangi kanalda, saat kaçta? Doya Doya Moda ne zaman?

TV8'in beğenilen programı Doya Doya Moda normalde hafta içi her gün saat 13:45 'de ekranlara geliyordu. TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından Doya Doya Moda'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Doya Doya Moda'nın saat kaçta yayınlanacağını araştırmaya başladı. Doya Doya Moda hangi kanalda, saat kaçta? Doya Doya Moda ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda programının resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım ile Doya Doya Moda'nın neden yayın akışında tam saatinde yer almadığını açıklandı. Doya Doya Moda programı bu haftadan itibaren 14.30'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda programı bu haftadan itibaren 14.30'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.