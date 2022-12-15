Doya Doya Moda'ya yeni yarışmacı katıldı. Sevilen program izlenen Doya Doya Moda yarışmasının izleyicileri, yeni yarışmacı Rojin'in hayatı araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda Rojin kim? Rojin Karakan kaç yaşında, nereli? Rojin Karakan İnstagram hesabı ne?

Doya Doya Moda programına bu hafta katılan yeni yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Rojin Karakan merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Rojin kim? Rojin Karakan kaç yaşında, nereli? Rojin Karakan İnstagram hesabı ne?

DOYA DOYA MODA ROJİN KARAKAN KİMDİR?

Rojin Karakan, İstanbul'da yaşıyor ve 23 yaşında. Rojin, 1.78 boyunda. 36 bedendir. Ticaret ile ilgilenen Rojin'in ailesinin kebapçı dükkanı var.

ROJİN KARAKAN İNSTAGRAM HESABI!