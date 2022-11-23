Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu hafta yayınlanan bölümün ardından yarışmacılardan Özlem Parlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Özlem kimdir? Özlem Parlu kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Özlem İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA ÖZLEM KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacılarından Özlem Parlu, 34 yaşındadır. Estetik ve güzellik uzmanı olan Özlem Parlu'nun kendisine ait markası vardır. Özlem Parlu İnstagram hesabında @ozlemparluu kullanıcı adıyla 240 bin takipçisi bulunmaktadır.

DOYA DOYA MODA ÖZLEM İNSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda'nın dikkat çeken yarışmacılarından Özlem Parlu'nun İnstagram hesabı araştırılmaya başlandı. Özlem Parlu'nun, @ozlemparluu kullanıcı adıyla 240 bin takipçisi bulunmaktadır.