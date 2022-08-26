Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan Doya Doya Moda programı birçok kişi tarafından ilgiyle ve heyecanla takip ediliyor. Peki Doya Doya Moda Özge kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Özge Özder kimdir? Kaç yaşında, nereli?

İzleyicilerin en çok merak ettiği isimler arasında yer alan Özge Özge Özder, insanların dikkatini çekmeyi başardı. Özge Özder, Doya Doya Moda programının izleyicilerinin en merak ettiği kişiler arasında yer alıyor. Peki Doya Doya Moda Özge kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Özge Özder Uludağ kimdir? Kaç yaşında, nereli?

DOYA DOYA MODA ÖZGE KİMDİR?

Doya Doya Moda programının öne çıkan isimlerinden birisi olan dikkat çekmeyi başaran Özge, ''Moda benim için kendimi girdiğim her ortamda kıyafetimle belli etmek demektir.'' sözüyle biliniyor.

Özge Özder, 1997 yılında dünyaya geldi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümü mezunudur. Tiktok platformu üzerinde 274 bin takipçisi bulunmaktadır. Tarzı ile birçok jüriden eleştiri alan Özge Özder hakkında pek bilgi bulunmamaktadır.

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda programı TV8 Ekranlarında hafta içi her gün saat 15.45'de seyircisi ile buluşuyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez' ekibinden oluşmaktadır.