Yoğun ilgiyle izlenen moda programı Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından Nihan'ın yeni haftanın ilk bölümünde yarışmada yer almaması merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda Nihan neden yok? Doya Doya Moda Nihan elendi mi? İşte detaylar...

Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni haftanın ilk bölümünde yarışmacılardan Nihan'ın yer almadığını gören programının izleyicileri Doya Doya Moda Nihan neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda Nihan neden yok? Doya Doya Moda Nihan elendi mi?

DOYA DOYA MODA NİHAN NEDEN YOK?

Geçtiğimiz hafta oylamada en düşük puanı alan Nihan haftanın elenen ismi olduğu için bu hafta yayınlanan bölümde Nihan yer almıyor.

DOYA DOYA MODA NİHAN ELENDİ Mİ?

Doya Doya Moda'da geçtiğimiz haftanın en yüksek puan toplayan yarışmacısı Esra olurken en az puana sahip Nihan yarışmaya veda etti. Uğurkan Erez Nihan'ın elendiğini söylerken zor anlar yaşadı.