Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan Doya Doya Moda programı birçok kişi tarafından ilgiyle ve heyecanla takip ediliyor. Peki Doya Doya Moda Nihan kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Nihan Sağır Uludağ kimdir? Kaç yaşında, nereli?

İzleyicilerin en çok merak ettiği isimler arasında yer alan Nihan Sağır Uludağ, insanların dikkatini çekmeyi başardı. Nihan Sağır Uludağ, Doya Doya Moda programının izleyicilerinin en merak ettiği kişiler arasında yer alıyor. Peki Doya Doya Moda Nihan kimdir? Doya Doya Moda yarışmacısı Nihan Sağır Uludağ kimdir? Kaç yaşında, nereli?

DOYA DOYA MODA NİHAN KİMDİR?

Doya Doya Moda programının merak edilen isimlerinden bir tanesi olan Nihan Sağır Uludağ kimdir? 1989 Yılında dünyaya gelen Nihan Sağır, evli ve bir çocuk sahibidir. Aslen Trabzonlu olan Nihan Sağır, aslen kalıcı makyaj uzmanıdır. Doya Doya Moda programına katılan Nihan Sağır şu açıklamalarda bulundu;

''Doya Doya Moda'ya katıldım çünkü inandığım tarzımı herkese göstermeye ve öğretmeye geldim. Kızlar ben bu yarışmaya boş konuşmaya gelmedim, icraate geldim. Siz boş konuşa durun ben bu yarışmada yol alıp devam edeceğim.''

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.

DOYA DOYA MODA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda TV8'de hafta içi her gün saat 15.45'de seyircisi ile buluşuyor.