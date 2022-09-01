Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yerini alan Doya Doya Moda programı birçok kişi tarafından seviliyor ve beğeniliyor. Peki, Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda 3. sezon çekim yeri neresidir?

Doya Doya Moda programının izleyicileri program hakkında birçok konuyu merak ediyor ve araştırıyor. Program hakkında merak edilen bir diğer konu ise Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Sorusu oluyor. Doya Doya Moda programının nerede çekildiği birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda 3. sezon çekim yeri neresidir?

DOYA DOYA MODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tv8'in en sevilen moda programı Doya Doya Moda, Riva'da çekilmektedir. 3. Sezon için özel tasarlanan mekân içerisinde yeni sezon çekimleri gerçekleştiriliyor. Bu bilgiler dışında Doya Doya Moda programının nerede çekildiğine dair detaylı bilgi bulunmamaktadır.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13:30 'da TV8'de ekranlara geliyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.