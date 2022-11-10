TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Doya Doya Moda neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda saat kaçta, hangi kanalda? Doya Doya Moda neden başlamadı? Doya Doya Moda bitti mi? İşte detaylar...

TV8'in beğenilen programı Doya Doya Moda normalde hafta içi her gün saat 14.30 'da TV8'de başlıyordu. TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Doya Doya Moda bitti mi, final mi yaptı, neden tam saatinde başlamadı? sorularını araştırmaya başladı. Doya Doya Moda neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda saat kaçta, hangi kanalda? Doya Doya Moda neden başlamadı? Doya Doya Moda bitti mi? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Eda Koç,Özlem Parlu, Elisa Karagöz,Aleyna Koç, Esra ve Cansel

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda programının yayın saatinin değişmesi sebebi ile artık saat 14:30 yayınlanmayacak. Yeni yayın saati 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 10:30 olarak değiştirildi.