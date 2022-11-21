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Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda saati değişti mi?

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Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda saati değişti mi?

Doya Doya Moda neden yok ve Doya Doya Moda ne zaman başlıyor gibi sorular bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Doya Doya Moda izleyicileri ekranda sevdikleri programı görmeyince Doya Doya Moda saati değişti mi, merak etti. Peki, Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor?

Doya Doya Moda izleyicileri, hafta içi her gün ilgiyle takip ettikleri programı bugün ekranda görmeyince program hakkında Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor gibi konuları merak eti. Peki,Doya Doya Moda saati değişti mi?

Sevilen programın yayın saatinde değişikliğe gidildi. Hafta içi her gün aynı saatte ekrana gelen Doya Doya Moda'nın yeni bölümleri artık saati 14.30 oldu.

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.30'te ekrana gelecek.

21 Kasım tv8 yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda saati değişti mi?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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