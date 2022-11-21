Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda saati değişti mi?
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Doya Doya Moda neden yok ve Doya Doya Moda ne zaman başlıyor gibi sorular bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Doya Doya Moda izleyicileri ekranda sevdikleri programı görmeyince Doya Doya Moda saati değişti mi, merak etti. Peki, Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor?
Doya Doya Moda izleyicileri, hafta içi her gün ilgiyle takip ettikleri programı bugün ekranda görmeyince program hakkında Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor gibi konuları merak eti. Peki,Doya Doya Moda saati değişti mi?
Sevilen programın yayın saatinde değişikliğe gidildi. Hafta içi her gün aynı saatte ekrana gelen Doya Doya Moda'nın yeni bölümleri artık saati 14.30 oldu.
Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.30'te ekrana gelecek.
21 Kasım tv8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda