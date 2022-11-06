Ekranların sevilen moda programı Doya Doya Moda programının yayınlanmaması nedeni ile vatandaşlar tarafından en sık merak edilen soru Doya Doya Moda neden yok? Sorusu oldu. Peki, Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda bugün neden yayınlanmıyor? Doya Doya Moda neden başlamadı?

Birçok farklı kadının günün konseptine uygun bir şekilde kombinler yaparak jüri karşısına çıktığı program Doya Doya Moda, birçok kişi tarafından beğeniliyor ve yoğun ilgi görüyor. Programın yayınlanmaması nedeni ile izleyiciler Doya Doya Moda neden yok? Sorusunu merak ediyor. Birçok kişi Doya Doya Moda neden başlamadı? Sorusunu yanıt arıyor. Bu haberimizde özellikle programın izleyicileri tarafından merak edilen soruları yanıtladık. Peki, Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda bugün neden yayınlanmıyor? Doya Doya Moda neden başlamadı?

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda programının yayın saatinin değişmesi sebebi ile artık saat 14:30 yayınlanmayacak. Yeni yayın saati 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 10:30 olarak değiştirildi.

DOYA DOYA MODA FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Türkiye'nin en sevilen moda programları arasında yer alan doya doya moda programı, 81. bölümü ile 7 Kasım Pazartesi günü TV8 ekranlarında.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.