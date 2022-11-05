Ekranların sevilen moda programı Doya Doya Moda programının yayınlanmaması nedeni ile vatandaşlar tarafından en sık merak edilen soru Doya Doya Moda neden yok? Sorusu oldu. Peki, Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda bugün neden yayınlanmıyor? Doya Doya Moda kaldırıldı mı?

Doya Doya Moda neden yok? Sorusu, özellikle programın yayınlanmadığı tarihlerde izleyicileri tarafından en merak edilen soru haline geliyor. Programın yayınlanmadığı günlerde izleyiciler tarafından ilk akla gelen soru Doya Doya Moda kaldırıldı mı? Sorusu oluyor. Bu haberimizde Doya Doya Moda neden yok? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda bugün neden yayınlanmıyor? Doya Doya Moda kaldırıldı mı?

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda programının yayın saatinin değişmesi sebebi ile artık saat 14:30 yayınlanmayacak. Yeni yayın saati 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 10:30 olarak değiştirildi.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez'dir.