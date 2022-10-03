TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Doya Doya Moda bitti mi, final mi yaptı, neden tam saatinde başlamadı? merak etti. Peki, Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda final mi yaptı? İşte detaylar...

TV8'in beğenilen programı Doya Doya Moda normalde hafta içi her gün saat 13:45 'de TV8'de başlıyordu. TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Doya Doya Moda bitti mi, final mi yaptı, neden tam saatinde başlamadı? sorularını araştırmaya başladı. Doya Doya Moda neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda bitti mi? Doya Doya Moda final mi yaptı? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda yeni bölümleriyle artık hafta içi her gün saat 14:30 'da TV8'de ekranlara gelecek.

DOYA DOYA MODA BİTTİ Mİ?

Doya Doya Moda programının resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım ile Doya Doya Moda'nın neden yayın akışında tam saatinde yer almadığını açıklandı. Doya Doya Moda programı bu haftadan itibaren 14.30'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Tina Özdemir ve Esra yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.