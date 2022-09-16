TV8'de her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programında haftanın son günü elenen isim olmadı. Peki, Doya Doya Moda neden eleme olmadı? Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı? Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda kim elendi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Doya Doya Moda programında bu hafta neden kimsenin elenmediği merak konusu oldu. Peki,Doya Doya Moda neden eleme olmadı? Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı? Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde…

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Haftaiçi her gün ekranlara gelen Doya Doya Moda programında haftanın kazananın kim olduğu merak edildi. Doya Doya Moda programında 114 puanla kolyenin kazananı Çağla oldu.

DOYA DOYA MODA NEDEN ELEME OLMADI?

Doya Doya Moda programında bu hafta elenen isim olmadı. En düşük alan isimler Gamze ve Zeynep oldu. Gamze'nin ilk haftası olduğu ve Zeynep'in de bu hafta sağlık sorunları nedeniyle 2 gün programda olmama sebebiyle eleme gerçekleşmemiştir.