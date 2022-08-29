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Doya Doya Moda ne zaman, yayın saati mi değişti? Doya Doya Moda saat 12:30 'da mı başlayacak? Doya Doya Moda saat kaçta, hangi kanalda?

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Doya Doya Moda ne zaman, yayın saati mi değişti? Doya Doya Moda saat 12:30 'da mı başlayacak? Doya Doya Moda saat kaçta, hangi kanalda?

TV8'in beğenilen programı Doya Doya Moda bugün tam saatinde başlamayınca izleyiciler tarafından yayın saati mi değişti, ne zaman, saat kaçta başlayacak merak edildi. Peki, Doya Doya Moda ne zaman, yayın saati mi değişti? Doya Doya Moda saat 12:30 'da mı başlayacak? Doya Doya Moda saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Her bedenden kadınların moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz, Serdar Uzuntaş ve Uğurkan Erez! Doya Doya Moda yok mu, neden yok? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Doya Doya Moda yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12:30 'da TV8'de ekranlara gelecek.

Evet Zuhal Topal'la Yemekteyiz başladığı için Doya Doya Moda'nın da yayın saati değişmiştir. Doya Doya Moda yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12:30 'da ekranlara gelecek.

Doya Doya Moda ne zaman, yayın saati mi değişti? Doya Doya Moda saat 12:30 'da mı başlayacak? Doya Doya Moda saat kaçta, hangi kanalda?

Doya Doya Moda yayın saati değiştiği için şuanda TV8'de yok. Doya Doya Moda hafta içi her gün saat 12:30 'da başlıyor.

  • Gülşah Saraçoğlu
  • Yasemin Yılmaz
  • Serdar Uzuntaş
  • Uğurkan Erez

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor. Geçen sene jürilerde Seray Sever ve Umut Eker de vardı. Fakat o iki ismin yerine programa Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz dahil oldu.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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