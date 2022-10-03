TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda yarışması ilgiyle takip ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından Doya Doya Moda'nın saat kaçta yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TV8'in beğenilen programı Doya Doya Moda normalde hafta içi her gün saat 13:45 'de ekranlara geliyordu. TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından Doya Doya Moda'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Doya Doya Moda'nın saat kaçta yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda programının resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım ile Doya Doya Moda'nın neden yayın akışında tam saatinde yer almadığını açıklandı. Doya Doya Moda programı bu haftadan itibaren 14.30'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Doya Doya Moda programı bu haftadan itibaren 14.30'da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI, JÜRİ ÜYELERİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacıları arasında Zeynep Billur Uludağ, Aleyna Koç, Hülya Yenidoğmuş, Tina Özdemir ve Esra yer alıyor.

Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında ise Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz yer alıyor.